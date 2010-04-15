Железнодорожники пропагандируют здоровый образ жизни

В Международный день единых действий железнодорожников 13 апреля на 196 железнодорожных вокзалах состоялись акции по пропаганде здорового образа жизни.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Укрзализныци», их организовали Совет профсоюза железнодорожников и транспортных строителей совместно с Государственной социальной службой семьи, детей и молодежи при поддержке «Укрзализныци» и Всеукраинского врачебного общества. Общие мероприятия проводились под лозунгом „Тысячи вокзалов – тысячи жизней”.

В этот день железнодорожники и пассажиры имели возможность получить информационно-консультационные услуги по юридическим, психологическим, социальным и медицинским вопросам, бесплатно измерять артериальное давление, сделать анализ крови.

Люди, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах, страдают от насилия, имеют семейные проблемы или желают избавиться от алкогольной или наркозависимости, могли узнать, куда обращаться за помощью и получить анонимные консультации.

Волонтеры социальной службы, профработники и активисты, члены молодежных советов распространяли открытки и брошюры с информацией о цели акции, здоровом образе жизни, профилактике ВИЧ/СПИДа и туберкулеза, других заболеваний, опасности курения и пр.

В целом на железнодорожных вокзалах Украины получили различную помощь около 5 тыс. людей.