От взрыва неизвестного предмета погиб подросток
08:53, 15 апреля 2010Страна
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Ему было всего 10 лет...
В результате взрыва неизвестного предмета, который произошел сегодня в селе Пришиб Балаклийского района Харьковской области, погиб подросток 2000 года рождения.
Его старший брат (1999 г.р.) в тяжелом состоянии находится в районной больнице, сообщил корреспонденту УНИАН помощник начальника Главного управления МЧС Украины в Харьковской области.
Взрыв произошел в заброшенном сельском общежитии. Сигнал о нем поступил в 15.48.
На месте происшествия работают оперативные группы МВД и МЧС.
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