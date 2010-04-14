Правительство выделило 17,3 млн. грн. для Луганской горбольницы

Правительство дополнительно выделило 17,3 млн. грн. для проведения безотлагательных мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, случившейся 18 января 2010 года в Луганской городской больнице №7.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров, соответствующее распоряжение принято сегодня на заседании правительства.

Правительство также разрешило осуществить предварительную оплату товаров, работ и услуг, связанных с проведением безотлагательных мероприятий, на срок не более трех месяцев в размере 30% их стоимости.

Как сообщал УНИАН, 18 января в Луганской городской больнице №7 на четвертом этаже пятиэтажного здания произошел взрыв кислородного баллона. В результате взрыва были разрушены несущие стены и межэтажные перекрытия второго-пятого этажей. Погибли 16 человек.