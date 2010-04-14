Правительство выделило 17,3 млн. грн. для Луганской горбольницы
Для ликвидации последствий ЧП
Правительство дополнительно выделило 17,3 млн. грн. для проведения безотлагательных мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, случившейся 18 января 2010 года в Луганской городской больнице №7.
Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров, соответствующее распоряжение принято сегодня на заседании правительства.
Правительство также разрешило осуществить предварительную оплату товаров, работ и услуг, связанных с проведением безотлагательных мероприятий, на срок не более трех месяцев в размере 30% их стоимости.
Как сообщал УНИАН, 18 января в Луганской городской больнице №7 на четвертом этаже пятиэтажного здания произошел взрыв кислородного баллона. В результате взрыва были разрушены несущие стены и межэтажные перекрытия второго-пятого этажей. Погибли 16 человек.