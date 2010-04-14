В пригороде Херсона введен двухмесячный карантин

В пригороде Херсона вводятся двухмесячные карантинные мероприятия из-за выявленного случая бешенства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе мэрии областного центра, вопрос о введении карантинных ограничений на поселок Солнечное и прилегающую территорию Зеленовского поселкового совета возник в связи с уничтожением на указанной территории лисицы, которая, в соответствии с актом эпизоотического обследования, была больна бешенством.

С целью недопущения распространения бешенства на территории города Херсона, городская чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия объявила поселок Солнечное и прилегающую территорию Зеленовского поселкового совета неблагополучной по заболеваемости бешенством сроком на два месяца - с 9 апреля по 9 июня 2010 года - и утвердила план мероприятий оздоровления неблагополучной зоны.

Согласно плану, в пригороде будет проведена прививка собак и котов против бешенства и проведен подворный учет животных. Жители указанных населенных пунктов обязаны содержать собак на круглосуточной привязи. В помещениях дошкольных и общеобразовательных учебных заведений, клубов, библиотек, заведений торговли размещается короткая информация об опасности заболевания бешенством.

Как сообщалось ранее, в Черноморском биосферном заповеднике в декабре прошлого года из-за вспышки бешенства проводился отстрел хищных животных.

Тогда главной причиной вспышки было названо излишнее размножение лис, чья популяция превышает норму, угрожает здоровью людей и домашних животных. Также с целью предотвращения распространения бешенства в нескольких сельских советах Голопристанского района, который расположен возле Херсона, вводилось временное ограничение любительской охоты.