Правительство выделило 130 млн. грн. на завершение строительства Всеукраинского центра радиохирургии

Кабинет министров Украины принял решение о выделении 130 млн. грн. для завершения строительства Всеукраинского центра радиохирургии и погашения кредиторской задолженности за работы, которые выполнялись на этом объекте в 2009 году.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата КМУ, соответствующее постановление правительство приняло сегодня на заседании.

Согласно решению Кабинета министров, эти средства будут выделены до конца 2010 года из Стабилизационного фонда.

Реализация проекта даст возможность завершить в 2010 году строительство Всеукраинского центра радиохирургии, что обеспечит повышение качества предоставления медицинской помощи онкологическим больным из всех регионов Украины с использованием новейших технологий.