Первые месяцы реализации закона об ограничении потребления и продажи пива и слабоалкогольных напитков показали, что угроза подросткового алкоголизма в Украине намного больше, чем считалось ранее.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время круглого стола на тему «Вопросы реализации норм закона об ограничении потребления и продажи пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков и табачных изделий» заявил заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО.

«Украинское общество пока еще не поняло угрозы подросткового алкоголизма в стране. Именно этим можно объяснить тот факт, что, несмотря на принятие закона, несмотря на определенную просветительскую работу, милиция до сих пор фиксирует распитие алкогольных напитков на детских площадках, в парках, скверах, спортивных зонах и других общественных местах гражданами страны, в том числе и несовершеннолетними», - сказал вице-спикер.

По его словам, анализируя данные МВД, можно отметить, что за этот период выявлено колоссальное количество правонарушений в учебных и воспитательных заведениях разных городов Украины. «Можно критиковать милицию, но она предпринимает определенные шаги, и их информация шокировала, потому что на сегодняшний день казалось, что больше всего нарушений должно быть в парках, скверах, вместо этого выявлено больше всего нарушений на спортивных и детских площадках, то есть местах, где даже по логике вещей не может быть алкоголя», - сказал Н.ТОМЕНКО.

В свою очередь, заместитель начальника Департамента общественной безопасности Министерств внутренних дел Аркадий ЗАПОРОЖЦЕВ заметил, что работниками органов внутренних дел составлено более 32 тыс. административных протоколов за нарушение правил продажи, потребления пива, слабоалкогольных напитков.

Кроме того, добавил он, выявлено более 13 тыс. правонарушений, касающихся ограничения потребления и продажи пива и слабоалкогольных напитков. Из них в заведениях здравоохранения – 76; в учебных и образовательно-воспитательных заведениях – 439; в общественном транспорте, на остановках транспорта, в подземных переходах – 4707; в заведениях культуры – 1572; в закрытых спортивных сооружениях (кроме пива в пластиковой таре) – 69; в лифтах и таксофонных будках – 97; в помещениях органов государственной власти и органов местного самоуправления, других государственных учреждений – 107; на детских площадках – 2969; на спортивных площадках – 3113; в неопределенных для этого местах торговли и торговли с рук – 434.

Как сказал А.ЗАПОРОЖЦЕВ, с целью формирования у населения стойкой антиалкогольной позиции и предотвращения возникновения недоразумений относительно выполнения норм этого закона организовано 677 выступлений в средствах массовой информации.

Как отметил первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам образования Максим ЛУЦКИЙ, реализация этого закона зависит не только от работников правоохранительных органов, но и от руководства государственных учреждений. "Если нет воли руководителей, то и этот закон выполняться не будет", - сказал он.

М.ЛУЦКИЙ как пример привел тот факт, что в Национальном авиационном университете введены правила внутреннего распорядка, которые выполняют все студенты. В частности, по словам М.ЛУЦКОГО, за курение в не отведенном месте или потребление алкогольных напитков студента отчисляют из учебного заведения. "Студенты привыкли к тому, что они должны придерживаться этих правил. Но это зависит от того, какие конкретные действия осуществляет руководство для выполнения закона", - сказал он.