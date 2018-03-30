Профессии, ломающие психику

Юрист

Юристов видно издалека. Аккуратная прическа, строгий деловой костюм и кейс — образ, а-ля Киану Ривз из «Адвоката дьявола». В придачу к такому официальному внешнему виду большинство стражей Фемиды отличает подчеркнуто сдержанное поведение. Эти люди очень четко и последовательно отвечают на вопросы и любят сыпать профессиональными терминами. «Формализм юристов не так уж безобиден, — поясняет Надежда Кузьмина, психолог-консультант центра „Навигатор“. — Информированность правоведов может превысить рамки допустимого, и со временем они просто превращаются в зануд».

Как правило, в эту профессию идут люди въедливые и дотошные. Поскольку эти качества культивируются из года в год, для многих юристов излишняя мнительность становится чертой характера. Даже в личных отношениях они склонны искать подвох.

Если вы решили противостоять профессиональной деформации, не стоит давать себе установку типа «я никогда не стану таким черствым занудой, как Иван Иванович». В этом случае вы слишком сильно сконцентрируетесь на борьбе с самим собой, что приведет к излишнему самоконтролю. «Развивайте в себе чувство юмора. Способность посмеяться над собой позволяет остаться в здравом уме и не превратиться в скучного сухаря», — советует Надежда Кузьмина.

Бухгалтер

Некоторые эксперты шутят: бухгалтер — это диагноз. «Мне кажется, для того, чтобы изменить специальность, бухгалтеру придется потратить куда больше усилий, чем работнику какой-либо иной профессии», — улыбается генеральный директор компании ProTraining Денис Чистяков. Многие люди настолько вживаются в деловой образ, что переносят дотошность и любовь к протоколу на частную жизнь. «Бухгалтеры все делают правильно, — рассказывает Денис Чистяков. — Все экстремальное их пугает и настораживает. Они учатся в школе на пятерки, оканчивают институт с красным дипломом. Они бы предпочли сразу устроиться на работу, где останутся до пенсии». Педантизм бухгалтеры нередко переносят и в семью. Супругу или супруге можно не волноваться: планирование семейного бюджета окажется в надежных руках, а квартира будет содержаться в чистоте и порядке.

Боитесь превратиться в зануду? Оторвитесь от бумаг и станьте ближе к людям, иначе рискуете оказаться вторым Акакием Башмачкиным, чей мир состоял из букв и запятых. Вокруг происходит много интересного. Развлекайтесь, попробуйте необычные виды спорта. Здесь на помощь могут прийти родственники и друзья формалиста, которые на деле докажут, что в неопределенности и рискованности есть свои плюсы.

Военный

Эти люди с юных лет привыкают к атмосфере строжайшей дисциплины. Как правило, военные «строят» домашних, а несогласных подавляют силой выправки. Военный в отставке — классический образ домашнего тирана и диктатора.

По мнению психологов, военные приобретают тот тип профессиональной деформации личности, который невозможно преодолеть. Офицер — не профессия, а образ жизни. Тут не спасет даже чувство юмора, которое, надо сказать, у военных либо отсутствует, либо носит слишком специфический характер.

В то же время военные прекрасно адаптируются к жизни на гражданке. «Огромный плюс военных в том, что из них получаются верные мужья и защитники. Бросить семью не позволяет кодекс чести. К тому же крепкая семья является для офицера частью имиджа», — считает Надежда Кузьмина. Так что нет смысла зацикливаться на недостатках — лучше культивировать в себе положительные качества, свойственные представителям вашей профессии.

Врач

Работа врача предполагает огромную ответственность, а служба в экстремальных условиях накладывает свой отпечаток. Всем известный цинизм медиков становится своеобразной психологической защитой от страха и ежедневных страданий пациентов. Черный юмор, который врач может позволить себе в обществе коллег, автоматически переносится на друзей и близких, а это может задевать чувства окружающих. Иногда медики настолько сильно привыкают скрывать эмоции, что предпочитают не рассказывать о работе и своих переживаниях. Трагические события, происходящие в обычной жизни, врачи воспринимают по-спартански и с определенной долей равнодушия. Однако то, что кажется равнодушием, на самом деле собственноручно возведенная психологическая стена.

Психологи советуют делиться своими внутренними проблемами с близкими людьми и не забывать о сопереживании, которого так ждут родные. Оставьте неприятности на работе, а за пределами медучреждения делайте все, чтобы избежать дополнительного стресса: гуляйте пешком, читайте книги и смотрите фильмы, не связанные с насилием.

Журналист

Как в работе, так и в жизни журналисты бывают достаточно поверхностны. Это и понятно: профессия не предполагает детального изучения материала, поэтому интересы журналиста направлены вширь, а не вглубь.

Еще один недостаток журналистов — излишнее любопытство. «В повседневной жизни они стараются привлечь к себе внимание, — рассказывает Надежда Кузьмина. — Такое стремление вызвано тем, что в профессиональной деятельности люди вынуждены оставаться в тени, чтобы сохранить объективность и не отвлекать внимание от ньюсмейкера. Я бы посоветовала журналистам, страдающим болтливостью, как-нибудь записать свои диалоги на пленку и внимательно прослушать. Вам будет проще оценить свои ораторские навыки и понять, не слишком ли активно вы тянете одеяло на себя». И все же победить такой недостаток, как болтливость, очень непросто. Зато жить с ним вполне можно. Но только если правильно выбирать круг общения. Выбирайте людей, которые любят слушать больше, чем говорить, и травите на здоровье журналистские байки в компании благодарных интровертов.

Психолог

«В двух из трех случаев люди идут учиться на психолога, чтобы попытаться разобраться в себе, — считает Денис Чистяков. — Их что-то беспокоит, и они хотят научиться справляться с проблемами». При этом, как это ни странно, до конца жизни психологи так и не могут покончить со своими «тараканами». В одних случаях они не замечают контекста и начинают анализировать и копаться в проблемах других людей. Они устраивают собеседнику допросы с пристрастием и, что самое ужасное, пытаются навязать ему советы. «В бизнесе это не всегда нужно, — считает Денис Чистяков. — Приведу пример. Менеджерам по продажам часто устраивают специальные тренинги по НЛП, где их учат, как воздействовать на людей. Но в итоге все переговоры срываются, потому что вместо того, чтобы слушать собеседника, люди изучают, как кто на кого посмотрел, кто как сел и кто какое движение сделал».

Второй вариант деформации связан с мастерством манипулятора. Такие люди умеют общаться с людьми и прекрасно понимают их слабости. Используя окружающих, психолог легко добьется желаемого, причем остальные так и не поймут, как ему удалось это сделать.

Постарайтесь четко разделить профессиональную и частную жизнь. Вы должны уметь освобождаться и абстрагироваться от профессии. Не воспринимайте окружающих людей как материал для исследования. Говорите себе «стоп», как только замечаете за собой нездоровый интерес к собеседнику. Манипулирование — и вовсе вещь неприемлемая в личных отношениях, оставьте эту игрушку только для деловых ситуаций. Тем более, концентрируясь на поисках подтекстов и пытаясь проникнуть в бессознательное, вы лишаете себя истинного удовольствия от простого человеческого общения.

Менеджер по продажам

Продажников профессия учит хитрости и изворотливости. Умение всучить товар, который не продается, — это целое искусство, а зачастую весьма низкое качество товара заставляет хитрить и лукавить.

Еще один недостаток менеджеров по продажам — болтливость. «На работе им приходится много разговаривать, и это входит в привычку. Также им свойственен излишний артистизм, — рассказывает Надежда Кузьмина. — Если вы стали замечать за собой чрезмерную разговорчивость и некоторую наигранность, притормозите. Постарайтесь хотя бы в часы досуга абстрагироваться от мыслей о работе».

Менеджеров по продажам, как правило, отличает чрезмерная потребительская придирчивость. Совершая даже небольшую покупку, менеджер никак не может отделаться от мысли, что его пытаются надуть. «От необоснованной подозрительности можно избавиться. Поскольку вы привыкли оперировать большим количеством информации, попробуйте готовиться к покупке заранее. Например, можно получить максимальное количество информации о товаре или услуге в интернете», — советует Надежда Кузьмина.

Учитель

Учителя и в обычной жизни занимаются своим любимым делом — они учат. Как правило, у педагогов завышенная самооценка, не зависящая от их статуса. «Учителя тяжело перестраиваются, — говорит Денис Чистяков. — Большинство из них — не хочу обобщать — когда-то выучили определенный список тем и теперь преподают зазубренный курс, не отклоняясь от него ни на шаг». Они привыкли навязывать свою точку зрения окружающим и не умеют подчиняться другому человеку, отсюда авторитарное поведение и властность. Они упорно стремятся доказать окружающим свое лидерство и получить признание.

«Учитесь подчиняться, — советует Денис Чистяков. — Если вы сменили сферу деятельности, то должны понять законы иерархии в компании. Постарайтесь изменить свою роль, скажите себе: „Сейчас я ученик и обучаюсь новому делу“. В семье надо быть мудрее. Одно дело — поправить ученика на уроке, другое — высказать претензии супругу. В данном случае происходит замещение роли взрослого ролью ребенка, но ваш супруг или супруга не дитя, и это нужно хорошенько осознать».

Попробуйте встать на место своего собеседника или сознательно примерьте на себя роль подчиненного. Создайте ситуацию — на отдыхе, на курсах изучения чего-то нового, на познавательной экскурсии, где вы были бы ведомым и априори находились в положении «снизу». Быть может, испытав всю прелесть приказов и распоряжений на себе, вы начнете осторожнее командовать другими людьми. Постоянное саморазвитие и терпимость — такой совет дают психологи.

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