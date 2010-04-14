На реке в Херсоне обнаружено крупное нефтяное пятно

Акватория обработана сорбентом

На реке Кошевая в Херсоне сегодня зафиксирован разлив нефтепродуктов. Об этом УНИАН сообщили в Управлении экологии Херсонской области. Согласно сообщению, приблизительная длина нефтяного пятна - 1,5-2 км. На данный момент на месте происшествия работает комиссия Управления экологии, отобраны пробы воды. Акватория с целью сбора нефтепродуктов обработана специальным сорбентом.

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