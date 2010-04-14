В Черкасской области бешеный кот покусал двух человек

Бешеный кот покусал свою хозяйку и ее соседа в селе Хлипнивка Звенигородского района Черкасской области, после чего убежал.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МНС в Черкасской области, впоследствии животное было найдено во дворе мертвым.

В связи с подозрением на бешенство труп животного был направлен на экспертизу в Черкасскую областную лабораторию ветеринарной медицины, где факт заболевания был лабораторно подтвержден.

На данное время пострадавшие проходят курс антирабических прививок.