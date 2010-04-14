В Черкасской области бешеный кот покусал двух человек
14:46, 14 апреля 2010Страна
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Пострадавшим делают прививки
Бешеный кот покусал свою хозяйку и ее соседа в селе Хлипнивка Звенигородского района Черкасской области, после чего убежал.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МНС в Черкасской области, впоследствии животное было найдено во дворе мертвым.
В связи с подозрением на бешенство труп животного был направлен на экспертизу в Черкасскую областную лабораторию ветеринарной медицины, где факт заболевания был лабораторно подтвержден.
На данное время пострадавшие проходят курс антирабических прививок.
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