В Черниговской области на Днепре - пик весеннего паводка

В Черниговской области на Днепре наблюдается пик весеннего паводка.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении чрезвычайных ситуаций Черниговской областной государственной администрации.

Пик весеннего паводка на Днепре вошел в границы области и наблюдается возле с. Каменка Репкинского района. На протяжении 13-17 апреля максимальные уровни воды на р. Днепр будут проходить по территории области, вода поднимется еще на 20-30 см.

Недалеко от с. Неданчичи Репкинского района на Днепре 16 апреля ожидается формирование пика весеннего паводка с отметкой 710-720 см над нулем поста.

В результате перелива паводковыми водами в этом же районе участка дороги Любеч - Кукары, осложнено сообщение между с. Кукары и пгт Любеч. В поселке городского типа подтоплена ул. Замковая, где находится 1 дом и проживают 7 человек. В с. Мысы подтоплена ул. Набережная (15 домов, 23 человека). В с. Клубовка частично подтоплена ул. Краснопартизанская (2 дома, 2 человека). Приусадебные участки не подтоплены. Проход жителей к своим домам обеспечивается.

Как сообщалось ранее, в Черниговской области от паводка пострадали уже более 20 небольших сел региона, райцентр Новгород-Сиверский и поселок городского типа Радуль.