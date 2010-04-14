Чем опасен сидячий образ жизни?

Чем меньше вы даете физической нагрузки своему организму, тем выше риск, что вы когда-нибудь будете страдать из-за диабета, ожирения и даже рака. В январе 2010 года австралийские исследователи обнародовали пугающие факты: каждый час, проведенный сидя перед телевизором, связан с 18−процентным увеличением риска смерти от заболеваний сердца.

"Люди развивались как прямоходящий вид, который исследовал окружающий мир, шагая", — говорит Джеймс Левин, профессор медицины в клинике Майо, Рочестер, Миннесота, автор книги "Move a Little, Lose a Lot".

"То, что люди проводят весь день, скрючившись на стуле, это самая странная вещь в мире, - продолжает Левин, прогуливаясь во время интервью по беговой дорожке, установленной в офисе. - Сражаться с сидячими болезнями можно только одним способом: повышая свою физическую активность".

Добавить в свою жизнь физическую нагрузку не так сложно, как кажется на первый взгляд. Например, потратить 10 минут из каждого часа рабочего времени на простейшие упражнения, которые можно делать, прогуливаясь по коридору в кухню или туалет. Например, наклоны, повороты и скручивания корпуса. "Когда я разговариваю с пациентом, который жалуется на то, что не может позволить себе из-за нехватки денег или времени ходить в фитнес-клуб, - говорит доктор Левин, - я предлагаю ему встроить физические упражнения в его дневной график. Например, можно делать несколько шагов вправо-влево, разговаривая по телефону".

Даже если у вас есть возможность тренироваться во время обеденного перерыва, весь остальной день вам приходится сидеть. Конечно, это лучше чем ничего, но врачи считают, что этого мало для здорового образа жизни. "Человеку нужно поддерживать пусть даже минимальную физическую активность, но в течение всего дня, — говорит Дэвид Данстен, руководитель лаборатории физической активности в институте Мельбурна, Австралия. — Стойте, когда говорите по телефону, предложите сотрудникам обговорить важные дела во время прогулки, а не сидя в комнате переговоров".

Сидячий образ жизни плохо отражается на нашем организме, но и стоять в течение долгого времени также опасно для здоровья. Дэвид Данстен рекомендует почаще менять положение тела.

Делайте регулярные перерывы. "Большинство людей знает, что если они не будут следовать этому простому правилу, то будут набирать вес, — говорит физиолог Фабио Комана, пресс-секретарь Американского совета по физической культуре и фитнесу, Сан Диего. — Ставьте себе маленькие цели. Например, попробуйте пять-шесть раз в день от души потянуться. Вы почувствуете разницу уже через неделю". Не отправляйте коллегам письма по электронной почте, а пройдитесь в гости в соседнюю комнату. "В некоторых компаниях, заботясь о здоровье сотрудников, пятницу объявили днем без электронной почты", — рассказывает Комана.

"К концу рабочего дня вы обычно чувствуете себя очень уставшим. Но если днем вы позволите себе 15−минутную прогулку по улице, последние два часа рабочего времени пройдут намного продуктивнее", — говорит Фабио Комана.

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