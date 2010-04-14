Ревность ослепляет женщин

Ревность буквально затягивает пеленой глаза представительниц прекрасного пола, ухудшая их способность к зрительному восприятию окружающей действительности. К такому выводу пришли американские ученые, поведя эксперимент с участием нескольких десятков влюбленных пар.

Исследователи рассадили мужчин и женщин за разные компьютеры и попросили их рассмотреть разные фотографии с точки зрения их красоты и гармоничности. Причем дамы должны были выбирать изображения красивых ландшафтов, которые чередовались неприятными для восприятия картинками, а представителям сильного пола было предложено оценивать красоту ландшафтов.

В ходе эксперимента исследователи неожиданно для участников попросили мужчин оценивать красоту не картин природы, а степень привлекательности женщин, фотографии которых начали отображаться на их мониторах. И пока те наслаждались приятным занятием, исследователи пристально следили за реакцией их подруг, которые, сами того не замечая, начали отвлекаться от своих заданий.

dni.ru