В Китае произошло землетрясение

Число жертв землетрясения в провинции Цинхай на северо-западе Китая достигло 300 человек, сообщает Лента.ру со ссылкой на AFP. Около восьми тысяч человек получили различные травмы.

Многие из пострадавших находятся под завалами разрушенных землетрясением домов в горных районах на границе с Тибетом. По данным местных властей, эта область пострадала от подземных толчков сильнее всего.

Землетрясение в провинции Цинхай, магнитуда которого, по различным данным, составляла от 6,9 до 7,1, произошло в 7:49 по местному времени (3:49 по Москве), его эпицентр был зафиксирован в 380 километрах от города Гольмуд. За основным толчком последовали повторные колебания, магнитуда которых достигала 6,3.

В городе Цзегу, расположенном неподалеку от эпицентра, разрушены более 85 процентов всех построек, в том числе здание профессионального училища, где находились студенты.

На ликвидацию последствий землетрясения направлены около 1700 спасателей и полицейских, сообщает "Синьхуа". Из-под завалов спасены, по меньшей мере, 900 человек.

Землетрясение нанесло серьезный ущерб инфраструктуре провинции, данные местных СМИ свидетельствуют о появлении трещин на одной из плотин в регионе.

Последнее сильное землетрясение в провинции Цинхай произошло в августе 2009 года. Тогда подземные толчки магнитудой 6,2 привели к возникновению оползней в районе Гольмуда, которые разрушили десятки домов, однако о пострадавших не сообщалось.