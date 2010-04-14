Как похудеть в офисе

Сидячая работа давно прочно ассоциируется со всеми предпосылками для набора лишнего веса. А американские ученые провели эксперимент, доказав, что похудеть можно и в офисе, причем без урона для так сказать производственного процесса. Нужно всего лишь взглянуть на привычные рабочий стол, кресло с иного ракурса и несколько видоизменить обстановку.

"При наличии воображения рабочая рутина наполняется движением и активностью. Если при этом сменить подход к питанию, то килограммы начинают таять", - отметил разработчик методики доктор Джеймс Ливайн из отделения эндокринологии клиники имени Майо в Рочестере /штат Миннесота/. По его словам, существует подход, сулящий надежду в казалось бы безнадежной ситуации. Есть такое понятие, как "активность-термогенез без упражнений" /NEAT/, где все происходит совершенно естественным путем, когда человек встает, наклоняется, поворачивается, поднимается или спускается по лестнице.

Как установили Ливайн с коллегами, доля термогенеза в суточном расходовании организмом энергии колеблется от 15 проц у людей, ведущих сидячий образ жизни, до 50 проц у наиболее непоседливых. А легкое изменение привычного уклада жизни способно привести к увеличению этой доли на 20 проц, утверждает доктор.

В 2007 году он с коллегами поставили эксперимент в отдельно взятом офисе в Миннеаполисе. Через 6 месяцев применения методы 18 сотрудников похудели. В среднем каждый участник эксперимента сбросил по 4 кг, отдельные наиболее встревоженные состоянием своего тела товарищи - на 7 кг. Не бог весть что, скажете Вы. Но это в рабочее время и ценой минимальных усилий, парируют ученые.

Что они сделали. Заменили офисные столы и стулья на аналоги, прикрепленные к тренажерам - "дорожкам для ходьбы". Такие же устройства поставили в комнате для совещаний, дабы последние проводились не сидя, а в режиме ходьбы. Стационарные телефонные аппараты были заменены на сотовые телефоны с тем, чтобы человек мог говорить стоя или на ходу. Создали уголки для видеоигр без стульев.

Остальное было делом чистой математики. "Если говорить по телефону стоя, вести рабочее совещание на ходу, подняться на три этажа вверх по лестнице, то будешь сжигать 100-150 калорий в час или 400-500 калорий в день. "А это уже серьезно", - резюмирует доктор Ливайн.

Ради справедливости надо привести и контраргументы. В офисе далеко не каждый горит желанием привести тело в порядок. Один индивидуум не сможет переломить "штабную культуру" и заставить коллег совершать на первый взгляд совершенно неуместные движения на работе. Следовательно, инициатива должна исходить от начальства. Как его заинтересовать?

У Ливайна есть ответ и на этот вопрос. В офисе, где проводился эксперимент, продуктивность возросла. Через три месяца после начала "физиотермотерапии" доходы предприятия выросли на 10 проц. Показатель эффективности работы достиг рекордно высокой для рабочего коллектива отметки.

ami-tass.ru