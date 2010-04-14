В Черновцах введут «комендантский час» для подростков?

На следующей сессии Черновицкого городского совета депутаты рассмотрят вопрос о введении в Черновцах так называемого «комендантского часа» для несовершеннолетних.

Как передает корреспондент УНИАН, это связано с тем, что в городе наблюдается тенденция к росту преступности среди несовершеннолетних.

По словам нового начальника Управления МВД в Черновицкой области Николая ХАРАБАРЫ, который принял участие в работе аппаратного совещания руководителей структурных подразделений городского совета, за три месяца этого года в Черновцах несовершеннолетними было совершено 75 преступлений и почти столько же преступлений было совершено против них. Подавляющее большинство из этих преступлений совершено в развлекательных центрах в вечернее и ночное время. Так, при участии несовершеннолетних совершено 2 разбойных нападения, 14 ограблений, 12 краж, 16 хулиганских поступков с нанесением повреждений средней тяжести.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Черновицкого горсовета, М.ХАРАБАРА выразил надежду, что депутаты городского совета, “уже в ближайшее время” примут решение об ограничении пребывания несовершеннолетних без присмотра взрослых на улицах города, в развлекательных заведениях в вечернее и ночное время, что даст возможность правоохранителям «активнее противодействовать подростковой преступности и усилить ответственность родителей за воспитание своих детей».

Как сообщал УНИАН, в прошлом году депутаты Черновицкого областного совета уже приняли решения, которым ввели так называемый «комендантский час» для подростков – с 23.00 – на всей территории региона, кроме города Черновцы.