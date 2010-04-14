Вишневый сок - профилактика артрита

Вишневый сок помогает восстановиться после физической нагрузки, считают ученые из Университета Нортумбрии, Великобритания. Основанием для такого утверждения послужил эксперимент, в котором приняли участие бегуны марафона в Лондоне.

В ходе исследования выяснилось, что марафонцы, пившие вишневый сок до и после пробега, восстановились лучше, чем их коллеги, употреблявшие плацебо.

Специалисты считают, что содержащиеся в вишневом соке антиоксиданты антоцианы помогают организму справляться с нагрузками и быстро приходить в норму.

Группа исследователей под руководством доктора Глина Хаутсона пригласила для эксперимента 20 марафонцев.

Бегунам предложили одним выпить натуральный вишневый сок без добавления сахара, а другим плацебо — два раза в день за пять дней до старта марафона и два дня спустя.

Ученые обнаружили, что спортсмены, которым достался вишневый сок, за двое суток восстановили свои силы лучше, чем их коллеги из другой группы.

Исследователи говорят, что после серьезной физической нагрузки в мышцах начинается процесс воспаления, который проходит лишь через несколько дней. На это время способности к эффективному движению у человека значительно снижаются.

"Антоцианины в вишне обладают противовоспалительным и антиоксидантным действием, — объясняет Хаутсон, — наше исследование показало, что вишневый сок эффективен для восстановления после тяжелой физической активности".

Ученые предлагают использовать вишню для профилактики такого серьезного воспалительного заболевания как артрит. И напоминают, что даже тем, кто не собирается в ближайшее время бежать марафон, после тренировок стоит пить натуральные соки, богатые полезными веществами и не содержащие добавленного сахара, а не бесполезную для организма сладкую газировку.

takzdorovo.ru