Ухаживающие за детьми-инвалидами будут получать пособие

Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект о внесении изменений в Закон Украины «О государственной социальной помощи инвалидам с детства и детям-инвалидам (о поддержке лиц, которые ухаживают за детьми-инвалидами, нуждающимися в постоянном уходе)», автором которого является народный депутат от БЮТ Александр ФЕЛЬДМАН.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе депутата, законопроект поддержали 364 народных депутата из 412 зарегистрированных в сессионном зале.

Проектом закона предусматривается, что лица, которые ухаживают за детьми-инвалидами, нуждающимися в постоянном уходе, будут получать денежное пособие от государства, независимо от того, работают они или нет. Ранее на такое пособие могли претендовать только неработающие лица.

«Пособие по уходу за детьми-инвалидами должно предоставляться независимо от того, кто ухаживает за ребенком – один из родителей, усыновитель, опекун - и независимо от того, работают они или нет. Государство должно быть заинтересовано в решении проблем семей, воспитывающих детей-инвалидов», - заявил А.ФЕЛЬДМАН.