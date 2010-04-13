Площадь загрязнения на Каховской ГЭС составляет 30 кв. км

Площадь пятна неизвестного происхождения в акватории водохранилища в районе Каховской ГЭС составляет 30 кв. км.

Как сообщили УНИАН в Государственном управлении охраны окружающей природной среды в Херсонский области, по уточненным данным, размер светло-коричневого пятна неизвестного вещества и неизвестного происхождения, без запаха, составлял 30 тыс. кв. м (200 м х 150 м).

По результатам работы комиссии Государственной экологической инспекции составлен акт проверки соблюдения требований природоохранного законодательства.

Отделом инструментально-лабораторного контроля Государственной экологической инспекции в Херсонской области отобраны пробы поверхностных вод Каховского водохранилища, загрязненных неизвестным веществом, происхождение которого сейчас исследуется.

Все документы переданы в природоохранную прокуратуру и прокуратуру области. На данный момент выясняются причины загрязнения указанной территории.

Ранее сообщалось, что 11 апреля на территории Каховской ГЭС, на поверхности воды была зафиксирована маслянистая пленка на водной поверхности размером приблизительно 240 кв. м.