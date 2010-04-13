Кировоградщина: в области популяризируют физкультуру

С 12 апреля по 12 мая в Кировоградской области проходит месячник «Спорт для всех – общее забота», цель которого – обустройство спортивных объектов и популяризация физической культуры.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил начальник управления по делам физической культуры и спорта облгосадминистрации Сергей КОЛОДЯЖНЫЙ.

По его словам, в рамках месячника планируется обустроить 1592 спортивные площадки, израсходовав на ремонтные работы 152 тыс. грн. Бюджетная часть финансирования составит 62 тыс. грн., еще 90 тыс. грн. – спонсорская помощь. В эти средства засчитываются взносы родителей учеников спортивных школ, а также плата организаций, арендующих спортивные площадки. Работать над обустройством объектов будут сами воспитанники спортивных заведений.

С.КОЛОДЯЖНЫЙ отметил, что в 2010 году количество учеников спортивных школ области уменьшилось с 16 тыс. до 14,5 тыс. чел., однако сокращения заведений не произошло.