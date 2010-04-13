В Украине перестали жениться

В Украине количество зарегистрированных браков в первом квартале этого года было рекордно низким за последние 15 лет.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции, об этом заявил глава ведомства Александр ЛАВРИНОВИЧ со ссылкой на статистические данные Минюста о регистрации актов гражданского состояния граждан.

По его словам, количество граждан, которые выразили желание зарегистрировать брак в первом квартале текущего года, было рекордно низким со времен кризисных 90-х годов. Министр отметил, что, начиная с 2000 года, снижение количества зарегистрированных браков традиционно происходило только в високосные годы, которые, по народному поверью, являются несчастливыми для бракосочетаний.

В целом с начала 2010 года в Украине было зарегистрировано 37,5 тыс. браков, что почти на треть меньше по сравнению с аналогичными показателями 2007-2009 годов.

Вместе с тем, если в первом квартале високосного 2008 года, по сравнению с аналогичным периодом 2007 года, количество браков уменьшилось всего на 4,5 %, то в первом квартале 2010 года, по сравнению с тем же периодом 2007 года, количество зарегистрированных браков уменьшилось почти на 30%.

В то же время министр юстиции отметил положительную тенденцию по снижению количества расторгнутых браков, которое продолжается в Украине уже много лет. Так, в первом квартале 2010 года украинцы установили очередной рекорд – по сравнению с первым кварталом 2009 года количество разводов снизилось еще на 5%.

В целом, сообщил А.ЛАВРИНОВИЧ, количество заключенных браков в Украине традиционно превышает количество расторгнутых, в разные годы на каждый расторгнутый брак приходилось приблизительно 1,5-2 заключенных. При этом самое хорошее соотношение бракосочетаний-разводов традиционно фиксируется в Закарпатской области, где на каждый развод регистрируется 3-4 брака.

Вместе с тем, за счет уменьшения количества заключенных браков с начала 2010 года, соотношение бракосочетаний-разводов также ухудшилось. В первом квартале текущего года на каждый развод в Украине приходилось только 1,3 заключенных браков.