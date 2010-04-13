Обнаружена биологическая связь между стрессом и депрессией

Исследователям Университета Западного Онтарио в Канаде в эксперименте на лабораторных мышах впервые удалось документально подтвердить тот факт, что стресс ведет к развитию тревоги и нервозности, а они в свою очередь могут закончиться депрессией.

По-видимому, все эти расстройства - звенья одной цепи нарушений деятельности клеток мозга. Активация рецепторов, ответственных за возникновение тревожного невроза приводила к активации и увеличению числа рецепторов, ответственых за развитие депрессии. Для блокады этого механизма взаимосвязи различных рецепторов мозга в ходе своей работы ученые использовали специально разработанное вещество, которое оказалось столь эффективным, что в настоящее время рассматривается вопрос о создании на его основе принципиально новой линии медикаментов для лечения депрессии.

По мнению Посольства медицины, эти факты столь явной связи тяжелых психологических расстройств со стрессом требуют от современного человека немедленного пересмотра своего отношения в травмирующим психику ситуациям и хроническому эмоциональному напряжению. Надо их в своей жизни сторониться и жить по принципу известной песенки: «Не беспокойся. Будь счастлив». Иначе - может оказаться совсем недалеко до многолетнего приема антидепрссантов.

www.medicus.ru