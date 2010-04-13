Парламент принял законопроект о волонтерском движении

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона о волонтерском движении.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного законопроекта проголосовали 313 народных депутатов из 420 зарегистрированных в сессионном зале.

Проектом закона предусмотрено, что волонтерская деятельность базируется на принципах добровольности, бескорыстия, неприбыльности, законности, гуманности, общности интересов и равенства прав ее участников и ответственности.

Основные направления волонтерской деятельности включают, но не ограничиваются следующим: оказание в соответствии с законодательством Украины помощи отдельным социальным группам, лицам, семьям, находящимся в сложных жизненных обстоятельствах и нуждающихся в посторонней помощи (в частности, оказание социальной помощи и духовной поддержки, сестринского ухода пациентам отделений паллиативной помощи и гериатрических отделений и членам их семей); участие в деятельности, связанной с охраной окружающей природной среды; охраной культурного наследия; защитой прав семей, детей и молодежи; защитой прав граждан, относящихся к социально уязвимым слоям населения и т. п.

Другие направления волонтерской деятельности определяются уставом и решениями волонтерской организации, договорами об осуществлении волонтерской деятельности, волонтером, осуществляющим волонтерскую деятельность самостоятельно. Органы государственной власти и органы местного самоуправления в случае обращения к ним волонтеров, лиц, выразивших желание осуществлять волонтерскую деятельность, информируют их о зарегистрированных волонтерских организациях на соответствующей административно-территориальной единице. Волонтер и волонтерская организация имеют право на получение от органов государственной власти и органов местного самоуправления сведений о сфере, месте и необходимости в осуществлении волонтерской деятельности и конкретных предприятиях, учреждениях и организациях, которые намереваются вовлечь волонтера или волонтерскую организацию в выполнение работ, оказание услуг получателям волонтерской помощи.