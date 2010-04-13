Почему нельзя спать при включенной лампе

В детстве многие боятся спать при свете. Но оказывается, при свете спать плохо не только потому, что это раздражитель, который мешает нормальному сну, но и потому, что даже кратковременное включение света во время сна может привести к самым печальным последствиям.

Британские и израильские ученые обнаружили, что включенный в ночное время свет провоцирует рост опухолей. Ранее их исследования показали, что рак груди или простаты связан с ночным графиком работы.

Как выяснилось при опытах на мышах, включенный на 1 час в ночное время свет способен вызвать изменения в клетках. Как считают исследователи, свет нарушает биоритмы животных и человека, что в итоге может вызвать не только рак, но и целый ряд самых опасных заболеваний, поэтому надо воздерживаться от включения света ночью.

directpoint.ru