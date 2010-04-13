Полезные свойства ромашкового чая

То, что ромашка снимает раздражение и напряжение, знали ещё древние египтяне, римляне и греки.

Современные исследования (например, проведённое в Имперском колледже в Лондоне), показали, что цветки семейства ромашковых также помогают снимать воспаление и бороться с инфекцией – двумя самыми распространёнными глазными проблемами.

Ромашка содержит азулен, сложное по составу противовоспалительное вещество. Оно всем знакомо по косметическим продуктам: там его используют для того, чтобы сделать кожу более мягкой и гладкой, убрать отеки. Если вы страдаете сенной лихорадкой или у вас аллергия на цветы семейства Asteraceae/Compositae, к которой относится ромашка, используйте зелёный или чёрный чай.

Поместите 2 пакетика с чаем в чашку и залейте горячей, но не кипящей водой на 30 с. Достаньте пакетики, дайте им остыть, и выжмите избыток жидкости.

Если вы слишком щедро солите еду или не отказываете себе в паре-тройке коктейлей, ваши глаза первыми «расскажут» об этом покраснением и припуханием век. Тоже самое и происходит от долгого времени, проведённого за рулём, и от продолжительного сидения за компьютером. Конечно, убрать некоторые раздражители не всегда в наших силах. Но мы вполне можем спасти глаза – с помощью успокаивающего компресса из ромашкового чая.

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