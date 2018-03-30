10 симптомов, которые нельзя игнорировать

Многим известно, что при наличии таких явных признаков неблагополучия в организме, как боль в груди, животе или необъяснимые кровотечения есть все основания обратиться за срочной медицинской помощью. Но есть и другие, менее очевидные симптомы, которые могут вызвать у вас сомнение в необходимости обратиться к врачу.

Вот список предупреждающих симптомов, заслуживающих вашего внимания. Некоторые из них вызовут у вас удивление. Но будьте осведомлены о том, что они означают и когда это необходимо, получите своевременную медицинскую помощь. Она может внести существенный вклад в качество вашей жизни и даже спасти вашу жизнь.

Не игнорируйте следующие 10 симптомов, даже если некоторые из них не столь очевидно тревожны. Знайте – это ваш организм информирует о своих потребностях.

1. Необоснованная потеря веса

Если вы замечаете, что теряете вес без усилий со своей стороны, обратитесь к врачу. Непреднамеренной чрезмерной потерей веса считается потеря более чем:

• 5 процентов вашего веса в течение одного месяца

• 10 процентов веса в течение 6-12 месяцев

Необоснованная потеря веса может быть вызвана рядом состояний, таких как сверхактивность щитовидной железы (гипотиреоз), депрессия, болезнь печени, раковые или нераковые болезни или расстройства, которые мешают вашему организму поглощать питательные вещества (синдром мальабсорбции).

2. Сохраняющаяся высокая температура

Если у вас нормальный иммунитет, и вы не проходите лечение, например, химиотерапию от рака, постоянное небольшое повышение температуры должно быть исследовано, если оно длится неделю и более. Если у вас температура с ознобом или просто высокая температура – обратитесь к врачу как можно скорее.

Если вы имеете проблемы с иммунитетом или принимаете препараты для подавления иммунитета, температура не всегда является настораживающим признаком, и ваш терапевт или онколог должен провести необходимое обследование.

Постоянная температура может свидетельствовать о скрытых инфекциях - от инфекции мочевых путей до туберкулеза. В других случаях температуру вызывает такое злокачественное заболевание, как лимфома. Температуру также могут вызывать медикаменты и реакция организма на медикаменты.

Температура – это общее состояние для таких излечимых инфекций, как, например, инфекция мочевых путей. Но если небольшое повышение температуры сохраняется более двух недель, проконсультируйтесь у врача. Длительную и постоянную температуру могут вызывать некоторые формы рака, а также ее вызывают туберкулез и другие заболевания.

3. Одышка

Одышка – исключая заложенный нос или одышку от физических упражнений – может сигнализировать о скрытых проблемах со здоровьем. Если вы чувствуете, что не можете вздохнуть, умираете без воздуха или у вас свистящее дыхание, немедленно обратитесь к врачу. Причинами одышки могут быть хроническая обструктивная болезнь легких, хронический бронхит, астма, проблемы с сердцем, тревожное состояние, панические атаки, пневмония, тромб в легких (легочная эмболия), легочный фиброз и легочная гипертензия.

4. Необъяснимые изменения в функционировании кишечника

Обратитесь к врачу, если с вашим организмом происходит следующее:

• сильный понос более чем двух дней

• не очень сильный понос более недели

• запор более двух недель

• необъяснимая необходимость стула

• кровавый понос

• черный или смолистого цвета стул

Изменения в функционировании кишечника могут свидетельствовать о бактериальных инфекциях, таких как campylobacter или сальмонелла, или о вирусной инфекции и паразитах. Среди других возможных причин могут быть воспалительные заболевания кишечника и рак толстой кишки.

5. Изменения в психике

Оправдано немедленное медицинское обследование если у вас случается:

• внезапная или постепенная спутанность мышления

• дезориентация

• внезапные приступы агрессивного поведения

• галлюцинации у тех, кто никогда их не имел

Изменения в поведении и мышлении могут предполагать инфекции, ушибы головы, инсульт, низкий уровень сахара в крови. Могут быть также виновны лекарства, особенно те, которые вы начали принимать совсем недавно.

6. Слабая или более сильная головная боль (особенно после 50 лет)

Обратитесь к врачу, если у вас случается:

• внезапная резкая головная боль

• головная боль, сопровождающаяся жаром, онемением затылка, сыпью, спутанностью мышления, сердечным приступом, изменением зрения, слабостью, онемением, трудностью с речью или болью при жевании

• головная боль, связанная с ушибом головы

Эти симптомы могут быть вызваны инсультом, воспалением кровеносных сосудов, менингитом, опухолью мозга, аневризмой или мозговым кровотечением после травмы головы.

7. Краткосрочная потеря зрения , способности говорить или контролировать движения тела – такие симптомы возможного инсульта или преходящих ишемических атак. Обратитесь немедленно за медицинской помощью, если вы испытываете следующее:

• внезапная слабость или онемение лица, руки или ноги на одной стороне тела

• внезапная спутанность, размытость или потеря зрения

• потеря способности говорить или трудности с пониманием речи

• внезапная резкая головная боль

• внезапное головокружение, сопровождающееся неустойчивостью походки и падением.

8. Вспышки света

Внезапные вспышки света в глазах могут свидетельствовать о начале отслоения сетчатки. Немедленная медицинская помощь поможет сохранить зрение в поврежденном глазу.

9. Ощущение сытости после того, как вы съели очень мало

Ощущение сытости, наступающее скорее, чем обычно, тошнота и рвота, которые продолжаются больше недели, являются предупредительными сигналами организма, при возникновении которых следует провериться у врача. Этому может быть много причин, включая рак поджелудочной железы, рак желудка и рак яичников.

10. Горячие, красные или опухшие суставы

Эти предупреждающие признаки встречаются при инфекции суставов. В этих случаях требуется неотложная помощь, чтобы спасти суставы, не позволив бактериям распространиться. Другими причинами появления недомогания могут быть подагра или определенные виды артрита, например, ревматоидный артрит.

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