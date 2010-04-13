Зеленый чай поможет от акне

Зеленый чай используется китайцами как традиционное лекарственное средство при многих болезненных состояниях, включая прыщи, а также для улучшения общего самочувствия. Но является ли зеленый чай эффективной альтернативой современным лекарствам?

Ответом будет несомненное “да”. По крайней мере по отношению к акне. Известны лишь два способа лечения травами, которые эффективны при избавлении от прыщей, и зеленый чай - один из них.

В недавнем исследовании доктора Дженнифера Ган-Уонга, крем на основе зеленого чая сравнивался с препаратами на основе главного медикаментозного средства борьбы с прыщами - пероксида бензоила - на людях, страдающих различной степенью заболевания акне. Результаты этого научного исследования показали, что зеленый чай был столь же хорош в лечении прыщей, как и пероксид бензоила.

Но пероксид бензоила сушит кожу, вызывая зудящие или аллергические реакции. Этим он отличается от зеленого чая, который имеет дополнительные преимущества в виде натуральных антибактериальных свойств и антиоксидантов.

Зеленый чай также помогает уменьшить воспаления, нормализует гормональную активность и помогает в детоксикации организма. Все это является очень хорошими новостями для страдающих акне.

Экстракт зеленого чая - чрезвычайно разносторонняя травяная добавка - может использоваться локально, чаще всего в виде крема, приниматься в форме пилюли или включаться в ежедневный рацион как чай.

Последний метод очень популярен. Зеленый чай с жимолостью даже известен как “Чай прыща” во многих китайских кварталах.

Но дадим важный совет: не пейте зеленый чай с сахаром, это нейтрализует главные оздоровительные эффекты чая.

В-общем, употребление зеленого чая для лечения прыщей - великолепное решение. Оно имеет множество преимуществ при почти полном отсутствии побочных эффектов. Определенно, это такое лечение, которое стоит попробовать.

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