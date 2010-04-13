Яичная скорлупа – целитель ХХІ столетия

Куриную яичную скорлупу применяют в разных случаях. Крестьяне использовали скорлупу для повышения яйценоскости кур, для этого они добавляли скорлупу в размельченном виде в корм для кур. Опять же садоводы применяют скорлупу как добавка микроэлементов в почву, или как раскисляющую добавку. Хозяйки применяют скорлупу в качестве отбеливателя для белья. Для этого в емкость с водой для кипячения белья, просто добавляют яичную скорлупу.

Но это не самые важные её свойства. В книгах со старинными рецептами, можно найти рецепты, в состав которых входят яйца вместе со скорлупой, есть рецепты, где используется только скорлупа. Вопросом о том какую же пользу приносит яичная скорлупа для здоровья человека, задался венгерский доктор Кромпехер с группой медиков и биологов. Исследования проводились на протяжении десяти лет и более, результат этих исследований показал, что яичная скорлупа совершенный источник кальция, легко усвояемый организмом.

Всем известно, что самый распространенное нарушение обмена веществ, это недостаток кальция, преимущественно в костях. Результат этого нарушения, это рахит и неправильный рост зубов у детей, искривление позвоночника, плохие зубы, хрупкие кости в пожилом возрасте. Нарушение кальциевого обмена приводит к малокровию, частым простудам, различного рода аллергиям, герпесу на губах, плохой сопротивляемости действию радиации. Для женщин недостаток кальция грозит, появлению белей, слабыми родовыми схватками, атонией мускулатуры матки. Очень сложно избавиться от нарушения кальциевого обмена, так как препараты, применяемые в этом случае – хлористый кальций, гипс, мел – слабо усваиваются организмом.

В результате исследований которые проводили венгерские медики, было доказано, что скорлупа яиц состоит на 90% из карбоната кальция ( углекислый кальций), именно он и усваивается очень легко организмом человека. И это ещё не всё, в скорлупе содержится такие нужные микроэлементы как: медь, фтор, железо, марганец, молибден, фосфор, сера, цинк, кремний и многие другие, всего 27 элементов! Так как наше повседневное питание, очень мало содержит кремний и молибден, а они необходимы для нормального протекания биохимических реакций в организме, то применять скорлупу очень даже полезно.

Состав костей и зубов человека, очень похож на состав яичной скорлупы, оказывает стимулирующее воздействие на кроветворную функцию костного мозга, а это очень важно в случае радиационного поражения. Принимая регулярно измельчённую скорлупу куриных яиц, вы получите высокую терапевтическую активность, никаких побочных явлений, отсутствие бактериального заражения. В отличие от скорлупы куриных яиц, скорлупа от утиных яиц не пригодны для применения. Достаточно часто встречаются инфицированные.

Очень полезна скорлупа куриных яиц маленьким детям. Употреблять её необходимо с одного года, так как в организме детей интенсивно растёт костная ткань, а для этого необходимо постоянное поступление кальция. При рахите и анемии, очень полезно добавлять измельчённую, яичную скорлупу в детское питание.

Опираясь на результаты исследований, доктор Кромпехер советует:

Применять скорлупу в период беременности в качестве профилактики;

В подростковом возрасте и юношеском (до19-20);

Особенно рекомендуется для детей от одного года до шести лет;

В качестве профилактики два раза в год применять взрослым, для того чтобы предотвратить болезни позвоночника, кариеса зубов и остеопороза;

Очень полезно применять скорлупу в качестве средства которое выводит радионуклиды, так как оно не даёт накапливаться в костном мозге ядер стронция-90 (применять от 2 до 6 грамм в день).

Способ применения яичной скорлупы достаточно лёгок. Предварительно яйца моют в тёплой воде с мылом, после чего хорошо сполоснуть. Чаще всего специальной стерилизации не требуется. Для приготовления скорлупы детям, необходимо на 5 минут поместить в кипящую воду. Скорлупу от варенных в крутую яиц, тоже можно употреблять. Она менее активна, но прошла стерилизацию во время варки. Применять необходимо – от 1,5 до 3 грамм каждый день, с учётом возраста. Измельчать скорлупу можно как в ступке, так и в кофемолке. Однако в кофемолке лекарство получается менее активно. Употреблять хорошо во время завтрака, добавляя в творог или кашу. На Западе порошок куриных яиц продают в аптеке уже с 1970 года.

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