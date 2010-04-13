Житомирщина: погиб 4-летний мальчик, упав в старый колодец

В Житомирской области погиб четырехлетний мальчик, упавший в старый колодец.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Житомирской области.

По словам сотрудника пресс-службы Сергея УЛАНОВА, трагедия произошла 10 апреля в селе Хотиновка Коростенского района.

"В тот день четырехлетний Данила пошел на прогулку без присмотра взрослых. А уже через несколько часов родители нашли его без признаков жизни в старом колодце во дворе у соседнего брошенного хозяевами дома", - рассказал С.УЛАНОВ.

Он уточнил, что медики "скорой помощи" констатировали смерть ребенка, однако окончательную причину трагедии установит начатая правоохранителями проверка.

"Однако еще до окончания расследования можно с уверенностью утверждать, что если бы не родительская небрежность, эта трагедия не произошла бы", - подчеркнул С.УЛАНОВ.