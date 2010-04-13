Житомирщина: погиб 4-летний мальчик, упав в старый колодец
Гулял без присмотра
В Житомирской области погиб четырехлетний мальчик, упавший в старый колодец.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Житомирской области.
По словам сотрудника пресс-службы Сергея УЛАНОВА, трагедия произошла 10 апреля в селе Хотиновка Коростенского района.
"В тот день четырехлетний Данила пошел на прогулку без присмотра взрослых. А уже через несколько часов родители нашли его без признаков жизни в старом колодце во дворе у соседнего брошенного хозяевами дома", - рассказал С.УЛАНОВ.
Он уточнил, что медики "скорой помощи" констатировали смерть ребенка, однако окончательную причину трагедии установит начатая правоохранителями проверка.
"Однако еще до окончания расследования можно с уверенностью утверждать, что если бы не родительская небрежность, эта трагедия не произошла бы", - подчеркнул С.УЛАНОВ.