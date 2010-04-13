Раскрыт секрет старения

Ученые заявили, что раскрыли секрет старения. Британские и немецкие исследователи полагают, что их открытие позволит сделать прорыв в лечении возрастных заболеваний. Однако они не обещают эликсира вечной молодости, по крайней мере в ближайшем будущем.

Британские и немецкие ученые сообщили, что разгадали секрет старения и что благодаря их открытию станет легче бороться с заболеваниями сердца и диабетом у пожилых людей.

Исследование проведено специалистами британского университета Ньюкасла и немецкого университета Ульма. Они говорят об определении некоего биохимического процесса, вовлеченного в процесс старения. По мнению специалистов, теперь, после открытия подобного механизма, станет легче бороться с возрастными изменениями и такими болезнями, как диабет, сердечно-сосудистые нарушения, рак. При этом об эликсире вечной молодости, по их словам, речи не идет.

Ученые использовали «системный биологический» подход, который включал компьютерное моделирование, эксперименты на мышах с измененной ДНК, клеточных культурах. Они исследовали общий процесс, каким образом клетка дряхлеет, то есть как она перестает делиться, что сказывается и на сердечной деятельности, и на коже - к примеру, появляются морщины. Митохондрии и теломеры

Из результатов следует, что как только стареющие клетки «засекают» серьезные мутации в структуре ДНК, они отсылают сигнал в мозг. Данный сигнал побуждает клеточные митохондрии производить «свободные радикалы». В свою очередь это информирует клетку, что она должна либо начать процесс самоликвидации, либо прекратить деление, что направлено на избежание воспроизведения поврежденной структуры ДНК, которая может вызвать рак.

Кроме этого, исследователи заметили, что роль теломер не столь велика, как прежде считалось. «Есть большие спекуляции относительно того, что блокирование эрозии теломер может остановить процесс старения и сопутствующие заболевания», - приводит The Telegraph слова одного участников исследования британца Тома Кирквуд. «Однако вся эта история с теломерами переоценена, а биология - наука более сложная», - подытожил он.

Исследование опубликовано в журнале Molecular Systems Biology.

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