Донецкий губернатор против комендантского часа для детей

Председатель Донецкой областной государственной администрации Анатолий БЛИЗНЮК выступает против введения в области комендантского часа для несовершеннолетних.

Об этом он заявил на пресс-конференции. Отвечая на вопрос журналистов о целесообразности введения в регионе так называемого комендантского часа для несовершеннолетних, А.БЛИЗНЮК, обращаясь к представителям СМИ, сказал: «Идеология комендантского часа - это ваша, горяченькая тема, желтенькая тема, которую вы хотите услышать. Я скажу совершенно по-другому - мы должны выработать такие нормы социального поведения детей в семьях, в громаде, чтобы дети после определенного времени не шлялись по улицам, не пили в подъездах пиво и горланили даже при очень хороших голосах и умении играть на гитаре, какие-то там хиты».

Губернатор подчеркнул, что «нужны нормальные человеческие подходы к воспитанию молодого поколения». По его мнению, «нельзя никаких комендантских часов вводить». «Комендантский час - это когда военная ситуация. О чем вы говорите?! Не ищите там чепухи всякой. Не придумывайте никаких комендантских часов или минут, и забудьте это понятие», - сказал А.БЛИЗНЮК, обращаясь к журналистам. При этом он добавил, что следить за детьми должны их родители, бабушки и дедушки. « А вот то, что детвора вовремя должна быть дома – это обязанность нас, как родителей, как дедушек, как бабушек воспитывать своих детей, но не комендантский час», - заключил губернатор.