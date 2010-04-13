В Черниговской области наводнение

В Черниговской области из-за наводнения нарушено транспортное сообщение между отдельными селами и сел с райцентрами в семи районах области.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской областной государственной администрации.

В целом влияние наводнения претерпели уже свыше 20 небольших сел Черниговской области, райцентр Новгород-Северский и поселок городского типа Радуль.

В Новгород-Северском подтоплена часть улиц, которые находятся вблизи реки Десна. Приусадебные участки не претерпели влияния наводнения. Проход жителей к своим домам обеспечивается по соседним улицам и переулкам.

В результате подъема уровня воды в Днепре в пгт Радуль Репкинского района на 21 улице и 19 переулках образовался слой воды до 45 см. Усложнено сообщение с центром поселка, оно осуществляется с помощью лодок.

Вопросы жизнеобеспечения находятся под контролем поселкового совета. Решением Репкинской райгосадминистрации создан необходимый запас горюче-смазочных материалов, заключены договоры с частными владельцами моторных лодок. Подворья и дома не подтоплены. Детей школьного возраста (55 учеников) доставляют в школу вместе с родителями с помощью лодок.