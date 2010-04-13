Гречневая диета: похудеть за неделю на 10 кг

В большинстве современных диет, исключаются из рациона крупы, однако это не касается гречки. Большим плюсом гречневой диеты является то, что вам не нужно голодать. К тому же в гречке много микроэлементов, например магний, кальций, калий, железо. А также крупа богата и витаминами, например такими, как B1, B2, B6, PP, P, рутин.

Вы можете есть гречневой крупы столько, сколько захочется. При этом можно похудеть до 10 кг за неделю. Поэтому гречневая диета достаточно популярна.

Рецепт гречневой диеты очень прост. Он заключается в том, что в течени и всей недели основным вашем блюдом будет гречка. Берём кастрюлю, наливаем в неё два или три стакана воды. Ставим на газ, и доводим до кипения. После того, как вода у нас закипит, мы выключаем газ, добавляем один стакан гречневой крупы. Закрываем плотно крышкой и оставляем на 12 часов запариваться. В кашу категорически запрещено добавлять сахар, соль, масло и специи.

Что пить? Можно и нужно пить кефир, правда, он не должен содержать более 1% жирности и сколько угодно воды. Чай можно только один раз в день, конечно же, без сахара. Хотя если будет трудно без сладкого, можно добавить мёд. От кофе придется отказаться.

Фрукты и овощи. Что касается фруктов, то их можно есть в небольших порциях, например одно яблоко в день.

Как и во всех диетах, первый приём пищи нужно делать через 4 часа после пробуждения. А последний не позже 18:00 ч. Придерживаться диеты нужно одну неделю, после сделать перерыв на месяц.

Внимание! Если вы больны гипертонической болезнью или страдаете диабетом, вам следует отказаться от такой диеты.

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