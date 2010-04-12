Специалисты уже знают, как уничтожить просроченную индийскую вакцину

Министерство здравоохранения специальным приказом уничтожение вакцины от кори и краснухи с законченным сроком пригодности еще в марте.

Об этом УНИАН сообщили в Информационной службе Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины Минздрава Украины.

По данным СЭС, стратегия уничтожения вакцины определена приказом Министерства здравоохранения «Об утверждении плана мероприятий по передаче ГП «Укрвакцина» вакцины против кори и краснухи и проведение ее уничтожения» от 17 марта 2010 года №232 в связи с окончанием срока пригодности живой атенуированной лиофилизированной вакцины против кори и краснухи производства «Serum Institute of India LTD» в августе и октябре 2009 года, полученной как гуманитарная помощь от Детского фонда ООН ЮНИСЕФ для проведения национальной кампании дополнительной иммунизации против кори и краснухи.

В соответствии с Порядком вывоза за пределы Украины или уничтожения некачественных и непригодных к потреблению товаров (предметов) гуманитарной помощи, был утвержден план мероприятий по передаче ГП «Укрвакцина» вакцины против кори и краснухи и проведение ее уничтожения.

Приказ был доведен до сведения всех служб и ведомств, в том числе председателей государственных администраций, подчеркнули в Информационной службе Государственной СЭС.

Как сообщалось, недавно, в частности, заместитель председателя Харьковской облгосадминистрации Игорь ШУРМА заявил, что поручил областной санстанции разработать алгоритм утилизации вакцины и определить нужную для этого сумму.

«Или областная СЭС нам расскажет алгоритм, как уничтожать индийскую вакцину против кори и краснухи, которой у нас имеется на хранении свыше трехсот тысяч (доз), или будем обращаться к силовым структурам, чтобы положили этому конец», - сказал И.ШУРМА.

Чтобы не тратить попусту время, заместитель председателя области поручил руководству санстанции «не втягиваться в переписку с министерством», а сделать это оперативно.

***Весной 2008 года Украина должна была проводить массовую вакцинацию молодежи от кори и краснухи вакциной индийского производства, предоставленной ВОЗ.

Однако после того, как в Краматорске после прививки умер старшеклассник Антон Тищенко, вакцинацию остановили.

Впоследствии эксперты пришли к выводу, что причиной смерти парня стала реакция организма на прививку, а не сама вакцина.

После того случая украинцы начали отказываться от прививки, а вакцина так и осталась на хранении в областях, но ею не пользовались.