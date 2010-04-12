В Киеве состоится научная конференция по дельфинотерапии

19 апреля в столице состоится Киевская междисциплинарная научно-практическая конференция «Анималотерапия в системе реабилитации детей с особыми потребностями».

Как сообщили УНИАН организаторы научно-практической конференции, во время мероприятия будут рассмотрены такие темы: анализ дельфинотерапии как нетрадиционного метода психокоррекции и психореабилитации; анималотерапия в системе комплексной помощи детям с особыми потребностями; психологические проблемы семей с детьми, больными аутизмом; психологические аспекты дельфинотерапии.

Во время конференции будет осуществлен теоретико-методологический анализ современной дельфинотерапии и основные направления и перспективы ее реализации, а также пойдет речь идти о развитии коммуникативной сферы детей с особыми потребностями в рамках дельфинотерапии; об использовании элементов ЛФК в дельфинотерапии.

Научные работники также обсудят медицинский аспект нормализации психосоматического состояния детей с особыми потребностями в рамках дельфинотерапии, влияние дельфинотерапии в комплексной коррекции детей с органическими поражениями центральной нервной системы, будут говорить и о профилактике возникновения перинатальных патологических процессов у плода.

В частности, речь пойдет об использовании метода дельфинотерапии в системе мероприятий, направленных на улучшение психо-эмоционального статуса беременных женщин.

Кроме того, во время конференции будут рассматриваться такие темы: зоопсихология и использование физио-психических особенностей животных (на примере дельфинов) на пользу детям с особыми потребностями; требования Красной книги относительно содержания животных в искусственных условиях; современная иппотерапия.

Участникам конференции также продемонстрируют видеофильм «Дельфинотерапия в лечении больных детей» и сеанс дельфинотерапии - с участием детей.

В конференции примут участие: Виктор СИНЁВ - академик Национальной академии педагогических наук Украины; Татьяна ВИСКОВАТОВА - действительный член Академии наук Украины, профессор, доктор педагогических наук; Татьяна ТИТЕНКО - действительный член Международной академии экологии; Татьяна ГАРНИК - директор департамента Министерства здравоохранения Украины «Комитет по вопросам народной и нетрадиционной медицины», профессор, доктор медицинских наук; Алисия ВАНЧЕВА - профессор, доктор педагогических наук, заведующая кафедрой Университета имени Яна Коменского; Анатолий ЧУПРИКОВ - доктор медицинских наук, профессор Национальной медицинской академии им. П.Л.Шупика; Людмила ЛУКИНА – доктор медицинских наук, Государственный океанариум Украины (г. Севастополь).

Киевская междисциплинарная научно-практическая конференция начнется 19 апреля 2010 года в 11:00 в Киевском дельфинарии «Немо» (проспект Академика Глушкова, 9, район ВДНХ)).

По завершении междисциплинарной научно-практической конференции состоится шоу-программа с участием дельфинов и морских котиков под руководством С.БИЗЮКИНА и К.СТАРОСТИНОЙ.

Каждый участник во время регистрации получит бесплатный билет с указанием номера ряда и места.

Аккредитация на научно-практическую конференцию и шоу-программу проводится 18 апреля 2010 года до 17:00.

Для аккредитации и получения дополнительной информации нужно обращаться: e-mail:therapy.nemo@gmail.com, тел. (066) 987 16 52; (093) 55 00 120.