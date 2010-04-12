Команда Черновецкого продала помещение медицинского центра проблем слуха

Депутат Киевского городского совета Валерий КАРПУНЦОВ заявляет, что команда мэра Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО провела аукцион, на котором был продан медицинский центр проблем слуха и речи «СУВАГ».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе В.КАРПУНЦОВА.

Депутат отмечает, что на прошлой сессии Киевсовета секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ отказался ставить вопрос об исключении центра из программы приватизации, заверив всех, что на следующей сессии это сделает обязательно, так как данное решение требует проработки.

"Но сегодня мы стали свидетелями того, что такие действия - это лишь очковтирательство и оттягивание времени. О.ДОВГИЙ доработал вышеупомянутое решение следующим образом: 16 марта Киевсовет провел аукцион по продаже, 25 марта были тайно подписан договор купли-продажи с ООО «Арма-Центр», деятельность которого направлена на предоставление в аренду, перепродажу и сбыт имущества, а 29 марта был подписан акт приема-передачи помещения детского центра «СУВАГ», - заявил В.КАРПУНЦОВ.

По его данным, здание в историческом центре города было продано за 4 млн. 92 тыс. грн.

«Никто не подумал о том, как помочь этим детям, посодействовать в дальнейшем развитии центра не только в Киеве, а в других городах Украины. Все хорошо понимают, что без помещения «СУВАГ» не сможет существовать. Это единственный центр такого профиля в Украине, сюда обращаются за помощью люди со всей страны», - отметил депутат.

В связи с этим Блок Виталия Кличко будет требовать наказания команды мэра. "Блок обращается к Президенту и к премьер-министру Украины с просьбой вмешаться в ситуацию, сложившуюся вокруг медицинского центра, и отреагировать должным образом на неправомерные действия и защитить детей-инвалидов от грязных рук молодой команды", - отметил В.КАРПУНЦОВ.

Он также выразил надежду, что прокуратура столицы также не останется в стороне от этого вопроса, и что следователи найдут достаточно доказательств для возбуждения уголовного дела.

Блок Кличко призывает всех небезразличных помочь детскому медицинскому центру «СУВАГ» и защитить благосостояние и права детей-инвалидов.

Как сообщал УНИАН, 31 марта прокуратура столицы сообщила, что опротестовала решение Киевского городского совета о включении в приватизационный список нежилого помещения Центра проблем слуха и речи «СУВАГ».

Прокуратура отмечала, что горсовет в июне 2003 года создал центр "СУВАГ" и подчинил его Главному управлению здравоохранения и медицинского обеспечения КГГА. Центр создан с целью комплексной многопрофильной реабилитации и интеграции детей с недостатками слуха и речи в социальную среду, Он имеет статус юридического лица. "СУВАГ" оказывает помощь детям со всей Украины. На сегодняшний день в нем лечатся 157 детей дошкольного возраста, имеющих нарушения слуха и речи.

В ходе прокурорской проверки установлено, что решением Киевсовета нежилое помещение «СУВАГ» по адресу: ул. Владимирская, 43-а, лит. "В", включено в Программу приватизации коммунального имущества города Киева. Это решение не отвечает требованиям Конституции Украины и законодательства по вопросам приватизации. В частности, вопрос о сохранении профиля деятельности учреждения здравоохранения и предоставлении другого равнозначного помещения не решен с Главным управлением здравоохранения и медицинского обеспечения КГГА, подчеркнули в прокуратуре.