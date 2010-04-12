Завтра в Киевской области ночью мороз

Завтра в Украине ожидается переменная облачность, без существенных осадков, только в южной части и в Карпатском регионе местами небольшой дождь.

Ветер северо-восточный, в западной части - юго-восточный, 5-10 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью 0-5° тепла, в северных, центральных и восточных областях местами 1-2° мороза, в Закарпатье и побережье морей 5-8° тепла; днем 10-15° тепла, в Закарпатье до 17°; в Карпатах ночью 1-4° мороза, днем 3-8° тепла.

В Киевской области во вторник осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, местами 1-2° мороза, днем 10-15° тепла. В Киеве температура ночью 3-5° тепла, днем 13-15°.