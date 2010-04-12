В музыкально-эстетическом лицее - вспышка педикулеза

Детскую поликлинику в Саратовской области привлекли к административной ответственности за распространение педикулеза среди учащихся музыкально-эстетического лицея, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

По информации ведомства, врачи детской поликлиники номер 1 города Энгельс выявили педикулез у пяти учащихся Музыкально-эстетического лицея имени Шнитке 17 марта 2010 года. На следующий день сотрудники Роспотребнадзора провели проверку в учебном заведении и медучреждении.

В ходе инспекции выяснилось, что директор лицея не отстранил учащихся с педикулезом от занятий и не подал заявку на проведение их санитарной обработки в Энгельсскую дезинфекционную станцию. Кроме того, были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических правил профилактики паразитарных заболеваний, а также приказа Минздравсоцразвития РФ "Об усилении мероприятий по профилактике эпидемического сыпного тифа и борьбе с педикулезом".

По итогам проверки на директора учебного заведения, а также врача-педиатра и медсестру детской поликлиники номер 1 были наложены штрафы, размер которых не уточняется.

В первый день после весенних каникул, 31 марта, в лицее имени Шнитке были выявлены 24 учащихся с педикулезом. В связи с этим Роспотребнадзор провел повторную проверку в детской поликлинике, в ходе которой было установлено, что к распространению педикулеза среди учащихся лицея привел некачественный медицинский осмотр и недостаточные меры профилактики заболевания.

За это нарушение детская поликлиника номер 1, как юридическое лицо, была привлечена к административной ответственности. Какое правонарушение вменялось медучреждению, а также вид понесенного им наказания, пресс-служба Роспотребнадзора не сообщает.

medportal.ru