Беларусь будет экспортировать донорскую кровь

Беларусь намерена поставлять на экспорт донорскую кровь. Об этом сообщил журналистам министр здравоохранения Беларуси Василий Жарко.

В настоящее время ведется строительство нового здания для размещения РНПЦ гематологии и трансфузиологии, где будет возведен специализированный цех для переработки плазмы крови. Здесь донорская кровь будет перерабатываться не только для нужд Беларуси, но и для поставки на экспорт в другие государства.

Отвечая на вопрос, какие страны уже высказали заинтересованность в приобретении препаратов и компонентов крови, министр сказал, что пока спрос конкретных государств не изучался. По его мнению, это преждевременно, так как окончание строительства цеха ожидается в 2012 году.

Василий Жарко подчеркнул, что в новом законопроекте о донорстве крови, который принят в первом чтении, уже заложены правовые основы для осуществления экспорта крови. В проекте более детально по сравнению с действующим законом урегулированы вопросы ввоза крови и ее компонентов в Беларусь и вывоза их за пределы нашего государства, а также вопросы реализации крови и ее компонентов внутри страны.

Как сообщалось ранее, сейчас Беларусь поставляет донорскую кровь в Австрию в обмен на редкие 7-й и 8-й факторы свертываемости крови, которые не изготавливаются в стране, но необходимы для лечения больных гемофилией (наследственным заболеванием, связанным с нарушением свертываемости крови).

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