СЭС оштрафовала чиновников за мусорную свалку в зоопарке Киева
12:22, 12 апреля 2010Страна
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Ответственных за санитарное состояние
Санитарно-эпидемиологическая служба Шевченковского района г. Киев наложила штрафы на должностных лиц, ответственных за создание мусорной свалки на территории Киевского зоопарка.
Об этом УНИАН сообщили в Информационной службе Государственной СЭС Украины.
Была проведена проверка санитарного состояния Киевского зоопарка. Во время проверки было установлено, что поданная в СМИ информация о мусорной свалке на территории Киевского зоопарка соответствует действительности.
На ответственных за санитарное состояние зоопарка наложены штрафы.
На данный момент ситуация находится под контролем санитарно-эпидемиологической службы Шевченковского района Киева, осуществляется вывоз мусора с территории.
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