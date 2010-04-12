СЭС оштрафовала чиновников за мусорную свалку в зоопарке Киева

12:22, 12 апреля 2010
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Ответственных за санитарное состояние

Санитарно-эпидемиологическая служба Шевченковского района г. Киев наложила штрафы на должностных лиц, ответственных за создание мусорной свалки на территории Киевского зоопарка.

Об этом УНИАН сообщили в Информационной службе Государственной СЭС Украины.

Была проведена проверка санитарного состояния Киевского зоопарка. Во время проверки было установлено, что поданная в СМИ информация о мусорной свалке на территории Киевского зоопарка соответствует действительности.

На ответственных за санитарное состояние зоопарка наложены штрафы.

На данный момент ситуация находится под контролем санитарно-эпидемиологической службы Шевченковского района Киева, осуществляется вывоз мусора с территории.

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