В психоневрологической больнице Киева - нарушений почти на миллион

В Киевской городской психоневрологической больнице № 3 Контрольно-ревизионное управление (КРУ) в Киеве за период с 1 ноября 2007 г. до 1 февраля 2010 г. выявило финансовые нарушения на 989 тыс. грн, сообщает пресс-служба КРУ в г. Киеве.

Основная сумма нарушений - это нарушения, которые не привели к потерям материальных и финансовых ресурсов. В частности, в бухгалтерском учете больницы занижена стоимость зеленых насаждений почти на 780 тыс. грн и стоимость земельного участка на 177,7 тыс. грн. Наряду с этим в учете была завышена кредиторская задолженность на 1,64 тыс. грн.

Также во время ревизии выявлены следующие факты нарушений финансово-бюджетной дисциплины: возмещение стоимости личных разговоров работников больницы на 1,7 тыс. грн, завышение подрядчиками объемов выполненных ремонтных работ на 13,13 тыс. грн, невыплата библиотекарю 0,86 тыс. грн надбавки за особые условия работы и неначисления другим работникам 3,93 тыс. грн зарплаты вследствие непроведения индексации доходов, излишняя выплата работникам 1,12 тыс. грн зарплаты (одновременно лишняя выплата в государственные целевые фонды 0,4 тыс. грн).

Несмотря на это, ревизоры установили, что подрядная организация, которая оказывает услуги по благоустройству территории, завысила стоимость выполненных работ на 3,5 тыс. грн, а также больница оплатила 4,36 тыс. грн за использованную электроэнергию другой организацией, с которой не заключены никакие договорные отношения.

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