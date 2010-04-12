Пища, укрепляющая сон

Тому, кто может ночами напролет слоняться по квартире и считать овец в попытках заснуть, специалисты советуют пересмотреть рацион. Возможно, все дело в блюдах, которые человек предпочитает есть на ужин. Ниже приведен список продуктов, гарантирующих крепкий и долгий сон.

1. Лосось. В нем содержится докозагексаеновая кислота. Она увеличивает уровень гормона мелатонина, регулирующего сон.

2. Бобы и прочие овощи обеспечивают организм витаминами группы В, включая B6, B12 и фолиеву кислоту. Все они помогают телу регулировать циклы сна и выделять серотонин, обладающий расслябляющим эффектом.

3. Обезжиренный йогурт – отличный источник кальция и магния. Эти два важных минеральных вещества позволят быстрее заснуть и увеличат время глубокого сна. А недостаток обоих этих элементов приводит к возникновению мышечных спазмов, повышенному уровню стресса и, как результат, плохому сну.

4. Шпинат, как любая зелень темного цвета, насыщен железом. Именно железо способствует профилактике столь неприятного состояния - синдрома усталых ног. Данный синдром характеризуется тяжестью в ногах, иногда даже онемением и покалывание, что испортит сон любого.

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