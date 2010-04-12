Состояние здоровья школьников Украины - катастрофично

Малоподвижный образ жизни, плохое питание и пристрастие к алкоголю и табаку делают украинских школьников самым больным поколением в истории страны, сообщает журнал "Корреспондент".

8% школьников за время учебы приобретают болезни органов пищеварения, а по 5% выносят из средней школы вместе со знаниями проблемы с позвоночником, обменом веществ, зрением и кожей. Но больше всего - почти каждый второй выпускник - регулярно болеют простудными заболеваниями. Шесть лет назад хроническими заболеваниями страдали менее 1,8 тысячи из каждых 100 тысяч детей - это тоже значительный показатель, но за последующие четыре года он увеличился почти до 1,9 тысячи, констатирует издание.

Кроме того, треть школьников, по данным Государственного института развития семьи и молодежи (ГИРСМ), слишком много свободного времени проводят за компьютером. Родители сетуют на то, что в интернете их дети общаются с друзьями, и отказать им в этом сложно.

В ходе другого исследования выяснилось, что треть подростков по будням отдают телевизору более четырех часов в день. А в выходные, по подсчетам ВОЗ, на долгие часы прилипают к экранам телевизоров более 70% украинских детей.

Регулярное сидение перед монитором или телеэкраном в случае с украинским подрастающим поколением усугубляется тем, что примерно четверо из пяти школьников почти никогда не занимаются спортом. А половина школьников занимается спортом максимум в течение часа за неделю.

podrobnosti.ua