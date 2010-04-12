Верный признак склонности к ожирению

Исследователь медицинской школы Рутгера, профессор Беверли Теппер, недавно получившая грант на освоение новых методов борьбы с ожирением, пришла к интересному выводу. Как сообщает Psyorg.com, ей удалось выяснить, что способность ощутить горечь вещества 6-н-пропилтиоурацила определяет риск ожирения и развития болезней сердца.

Исследование, проведенное Беверли Теппер, касалось того, как указанная способность влияет на выбор определенных продуктов. Эта информация поможет опознать людей, находящихся в высоком риске для ожирения.

На протяжении трех лет Теппер изучает вкусовые предпочтения добровольцев, принимающих участие в исследовании, на 25% наблюдаемая группа состоит из тех, кто не чувствует вкуса 6-н-пропилтиоурацила; на 50% — из людей со средней чувствительностью и еще на 25% — из тех, кто ощутил горечь.

Благодаря предыдущим исследованиям известно, что первый тип людей более склонен к полноте. На завершающем этапе исследования можно будет сделать вывод о том, что является решающим фактором — потребление большего количества жиров или калорий.

Напомним, что еще четыре года назад американские ученые подтвердили, что чувствительности к горечи 6-н-пропилтиоурацила предопределяет склонность к чрезмерному употреблению алкоголя.

rosbalt.ru