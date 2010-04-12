Профсоюз медиков в Киеве не выселят с Тарасовской

Информация о выселении из арендованного помещения по улице Тарасовской, 6-а Киевского городского профсоюза работников здравоохранения, распространенная в средствах массовой информации, не отвечает действительности.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской горгосадминистрации, об этом заявила начальник отдела аренды Главного управления здравоохранения и медицинского обеспечения КГГА, секретарь постоянной комиссии по рассмотрению вопросов аренды имущества лечебно-профилактических учреждений коммунальной собственности Киева Наталия ЩЕРБАНЬ.

«Заявления, которые распространяются в средствах массовой информации, не отвечают действительности и являются стопроцентной провокацией”, - сказала она.

Н.ЩЕРБАНЬ отметила, что все вопросы о передаче имущества коммунальной собственности в аренду, так же как и вопрос прекращения арендных отношений с субъектами ведения хозяйства, рассматривают исключительно на открытых заседаниях постоянной комиссии по вопросам аренды имущества лечебно-профилактических учреждений коммунальной собственности. Такие заседания, по ее словам, проводятся регулярно в здании КГГА в присутствии депутатов Киевсовета и СМИ.

«Несмотря на то, что на заседание профильной комиссии постоянно приглашаются депутаты – представители всех фракций Киевсовета, в действительности эти заседания посещают только депутаты от БЮТ и Блока Леонида Черновецкого. Ни на одном из заседаний комиссии не присутствовали представители Блока Виталия Кличко», – отметила Н.ЩЕРБАНЬ, говоря об источнике распространения информации о прекращении для столичного профсоюза медработников права аренды помещения по вышеуказанному адресу.

Как сообщал УНИАН, 9 апреля Блок Кличко заявил, что столичная власть готовит политическую расправу над Киевским профсоюзом работников здравоохранения.

По информации заместителя председателя фракции Блока Кличко в Киевсовете Наталии НОВАК, Главное управление коммунальной собственности Киева сообщило руководителю профсоюза Ларисе КАНАРОВСКОЙ о том, что в соответствии с решением Киевсовета от 27 ноября 2009 года внесены изменения в договор аренды. По данным депутата, из помещения на первом этаже дома по ул. Тарасовская, 6-а организацию выселяют без каких-либо предупреждений или согласований, и это несмотря на тот факт, что профсоюз арендует это помещение уже свыше 20 лет и своевременно оплачивает все счета.