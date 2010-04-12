Кефирные дни очистят организм

Для чистки кишечника от шлаков можно воспользоваться такими рецептами:

- Начните есть отруби, это следует делать три раза в день по две столовых ложки (сухих пшеничных или овсяных) отрубей, запивая их одним-двумя стаканами воды, делайте это за пятнадцать минут перед очередной трапезой, общий курс лечения составляет один месяц.

- Не помешает один раз в течение месяца устраивать себе разгрузочный кефирный день, а это значит, что вам потребуется каждый час выпивать по стакану кефира, а вот кроме него ничего больше есть нельзя.

- Не лишними будут и яблочные дни, которые следует устраивать раза два-три в месяц, в эти дни вам следует купить два килограмма яблок и каждый час съедать по одному из них.

- Один день в месяц готовьте себе «овощной микс», то есть, на протяжении всего дня ешьте салаты из сырых овощей, это могут быть капуста, морковь, перец, огурцы, кабачки и любая зелень, которую рекомендуется добавлять в такие салаты, а заправляются они чайной ложкой растительного масла.

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