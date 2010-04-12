Сотовые телефоны облучают мозг

Из-за вредного воздействия электромагнитных излучений на головной мозг несовершеннолетним детям не рекомендуется пользоваться сотовой связью. Об этом, по данным РИА Новости, сообщил во время круглого стола ведущий научный сотрудник лаборатории радиобиологии и гигиены неионизирующих излучений Федерального медико-биологического центра (ФМБЦ) имени Бурназяна ФМБА России, профессор Юрий Григорьев.

По словам Григорьева, впервые за всю историю цивилизации появился источник, который облучает головной мозг. Широко используемая в быту СВЧ печь, телевизор, компьютер не находятся так близко к голове.

«Особенно я бы хотел сказать о детях. Дети впервые столкнулись с тем, что они облучают свой головной мозг»,— сказал Григорьев.

Согласно исследованиям, чем младше ребенок, тем сильнее его головной мозг подвержен влиянию электромагнитных излучений. Так, например, датские ученые доказали, что у молодых людей в возрасте 20–23 лет риск развития опухоли головного мозга выше, если они с детства пользовались сотовой связью.

Главный профпатолог Минздравсоцразвития РФ Андрей Бушманов полностью согласился с мнением своего коллеги. «Существует большое количество исследований, показывающих реакции детского организма. С моей точки зрения, избыточное пользование ребенком сотовым телефоном может привести к отклонениям в функционировании высшей нервной деятельности. Частично это доказано уже нашими учеными на наблюдении детского контингента в городе Химки»,— сказал он.

По результатам этого тестирования у детей, активно пользующихся сотовым телефоном, несколько замедляются и ухудшаются некоторые реакции со стороны высшей нервной деятельности.

Что же касается влияния мобильных телефонов на мужское здоровье, то Григорьев считает, что здесь опасность преувеличена. «Мы не видим пока серьезных осложнений в этой области»,— сказал эксперт.

Григорьев дал две рекомендации, которые позволяют защищать головной мозг от вредного воздействия сотового телефона: первое — как можно меньше разговаривать по телефону, и второе — держать трубку телефона как можно дальше от головы или пользоваться проводной гарнитурой.

news.km.ru