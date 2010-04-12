В Таиланде запатентованы кошки, приносящие счастье

В Таиланде запатентована порода короткошерстных серебристо-голубых кошек Си Соват, более известных миру под названием Корат. "Кошка цвета темного облака с глазами, которые напоминают молодые побеги риса", - такое описание тайских кошек Корат можно найти в древних стихах королевства Сиам. Теперь эта порода будет представлена в Таиланде под названием Си Соват, или "та, которая приносит счастье". Уникальность породы заключается в том, что именно этих кошек считают символом счастья и удачи, а потому категорически запрещается их скрещивание с другими породами.

Как сообщил на семинаре заводчиков заместитель Комитета Торговой палаты страны по интеллектуальной собственности, "сейчас в Таиланде насчитывается всего две тысячи представителей этой породы, поэтому возникла необходимость защитить животное законным путем". Стоимость Корат здесь составляет от 150 до 800 долларов США, в зависимости от цвета шерсти. "Чем больше в ней серебра, тем ценнее особь", - говорят тайцы. Теперь вывоз данных кошек из страны будет осуществляться строго по разрешению властей. Заводчики считают, что патент позволит не только сохранить породу, но и сделать бизнес по их разведению процветающим.

Кошки Си Соват, по словам специалистов, отличаются мягким, но очень ревнивым характером, не любят шум и стресс, привязаны к дому и хозяевам. Форма их головы более всего напоминает сердце, глаза большие, приобретающие к четырем годам глубокий зеленый цвет, шерсть серебристо-голубая, лапы и туловище довольно крупные. Кошка пользуется большой популярностью в Таиланде, обычно их дарят в качестве свадебного подарка. Пара кошек, подаренная молодоженам, гарантирует им счастье и благосостояние. Распространена данная порода также в США и Великобритании.

Заводчики намерены обратиться к властям с просьбой о том, чтобы кошек Си Соват официально признали национальным животным.

ami-tass.ru