Лишь 37% европейцев знают правду об антибиотиках

Лишь 37% европейцев знают о негативных последствиях чрезмерного потребления антибиотиков.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом свидетельствуют обнародованные сегодня результаты исследования, проведенного по заказу Еврокомиссии.

Согласно результатам, 40% респондентов заявили, что употребляли антибиотики на протяжении последнего года, при этом треть из них – для противодействия гриппу или простуде.

95% респондентов из тех, кто употреблял антибиотики на протяжении последнего года, они были выписаны врачом.

Результаты исследования также свидетельствуют о том, что 53% респондентов ошибочно считают, что антибиотики уничтожают вирус, хотя в действительности антибиотики предназначены для уничтожения микроорганизмов или уменьшения их распространения.

Согласно исследованию, мнение о том, что антибиотики уничтожают вирусы, больше всего распространено среди молодежи в возрасте от 15 до 24 лет.

Исследование было проведено группой компаний TNS Opinion & Social по заказу Еврокомиссии с 13 ноября по 9 декабря 2009 года во всех странах - членах ЕС.

В ходе исследования были опрошены 26 761 респондент в возрасте старше 15 лет. Погрешность выборки составляет от 1,9% до 3,1%.