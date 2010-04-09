На Волыни на территории школы упала водонапорная башня

В Волынской области над расследованием обстоятельств падения водонапорной башни, из-за которого пострадали школьники, работает специально созданная комиссия.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Госгорпромнадзора в Волынской области, к расследованию привлечены специалисты Волынского экспертно-технического центра для обследования технического состояния конструкций башни и определения причин падения.

Установлено, что 19-метровая металлическая водонапорная башня принадлежит общеобразовательной школе с. Дерно, и установлена на ее территории еще в 1965 году. По предварительным заключениям, башня упала от проседания фундамента.

В пресс-центре ГУ МЧС Украины в Волынской области проинформировали, что инцидент произошел 7 апреля в обеденное время, когда у детей 2-3-х классов закончился урок физкультуры, и они возвращались со спортивной площадки в школу. От удара об асфальтовую поверхность разорвалась емкость, и произошел выброс всей массы воды.

Момент падения сооружения учителя и 36 учеников успели заметить, и бросились в разные стороны. Но, убегая, дети начали падать, некоторые споткнулись о бордюры и получили травмы: двое учеников 3-го класса получили сотрясение головного мозга, ученица 2-го класса получила перелом верхней челюсти, еще трое учеников (два мальчика и девочка) получили легкие телесные повреждения.

Пятеро пострадавших учеников направлены в центральную районную больницу, один ребенок по требованию родителей находится на домашнем лечении, сообщили в ГУ МЧС Украины в Волынской области.