Школьники контролируют санитарное состояние Кировограда

В Кировограде старшеклассники общеобразовательных школ начали совместное со специнспекцией наблюдение за санитарным состоянием города.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Кировоградского горсовета.

По мнению начальника специнспекции Кировограда Виктора ИВАНОВА, создание «зеленых патрулей» поможет воспитывать у школьников культуру поведения, ощущение ответственности за чистоту родного города».

В.ИВАНОВ также выступает за то, чтобы каждая школа организовала на прилегающих территориях «зеленые патрули» в составе 2-4 школьников под руководством учителя. Задачу, маршрут и длительность патрулирования на каждый день должен определять директор учебного заведения. Каждый член «зеленого патруля» должен носить завязанный на шее зеленый платок и опознавательный значок.

По словам В.ИВАНОВА, в полномочия «зеленого патрулю» будет входить воспитательная работа с населением города. Во время патрулирования особое внимание будет обращаться на недопущение засорения территории, курение и употребление спиртных напитков в общественных местах, продажу сигарет и алкоголя вблизи школ, выгул домашних животных на территории учебных заведений и рядом с ними.